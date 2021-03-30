Матич подшутил над Фернандешем и Роналду на тему незасчитанного гола в отборочном матче

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич пошутил над своим одноклубником Бруну Фернандешем по поводу незасчитанного гола в ворота сборной Сербии в отборочном матче чемпионата мира-2022.

Сербский футболист повесил над местом Бруно Фернендеша в раздевалке «МЮ» распечатку скриншота, на котором мяч после удара Роналду находится на линии ворот сербов. «Он на линии, понятно?» — подписал фото Матич. Позже эту картинку футболист выложил на своей странице в Instagram и отметил на нем обоих португальцев.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте матча второго тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 Роналду пробил из-за пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч из ворот. Футболисты сборной Португалии сигнализировали судье, что мяч пересек линию ворот, однако арбитр гол не засчитал. За возмущение Роналду получил желтую карточку. Форвард эмоционально отреагировал на решение судьи и бросил капитанскую повязку на поле.

Ранее сообщалось, что брошенную Роналду капитанскую повязку выставили на аукцион.