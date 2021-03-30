Брошенную Роналду капитанскую повязку выставили на аукцион

Капитанскую повязку, которую бросил на поле нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после незасчитанного гола в матче с Сербией (2:2), выставили на аукцион, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, атрибутику забрал один из рабочих стадиона, который решил продать ее через аукцион. Сбранные от продажи деньги будут переданы на лечение для шестимесячного ребенка Гаврило Джурджевича из сербского города Крагуевац. Мальчик страдает атрофией спинных мышц.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте матча второго тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 Роналду пробил из-за пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч из ворот. Футболисты сборной Португалии сигнализировали судье, что мяч пересек линию ворот, однако арбитр гол не засчитал. За возмущение Роналду получил желтую карточку. Форвард эмоционально отреагировал на решение судьи и бросил капитанскую повязку на поле.

Ранее хавбек сборной Португалии заступился за отшвырнувшего капитанскую повязку Роналду.