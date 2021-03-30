Тим Цзю оказался легче соперника на взвешивании

Австралийский боксер Тим Дзю и ирландец Деннис Хоган прошли процедуру взвешивания перед поединком.

Вес сына бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю составил 69,3 кг. Хоган весит 69,4 кг.

Цзю является чемпионом Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и обладателем пояса Всемирной боксерской организации WBO Global в первой средней весовой категории. Всего в активе спортсмена 17 побед в 17 поединках. В последнем бою он нокаутировал представителя Новой Зеландии Боуина Моргана.

В профессиональной карьере Хоган одержал 28 побед в 32 поединках.

Ранее Константин Цзю рассказал, почему его сын не проводит поединки в России. экс-спортсмен заявил, что его сыну пока не поступали хорошие предложения из России. Цзю отметил, что готов подключиться к переговорам, так как хорошо знает внутренний бизнес.