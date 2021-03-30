Лыжник Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Лыжник Артем Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Спортсмен, представляющий Нижегородскую область и Мордовию, прошел дистанцию 15 км за 33 минут 5,4 секунды. Вторым стал Иван Якимушкин из Тюменской области (+34,7). Третье место занял выступающий за Татарстан Андрей Ларьков (+35,0).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля в Тюмени. Также 30 марта прошла женская индивидуальная гонка. Победу в заезде одержала Татьяна Сорина. Второе место заняла Мария Истомина. Третьей стала Анастасия Рыгалина.

Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов снялся с индивидуальной гонки на чемпионате России.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень

Индивидуальная гонка. Свободный стиль, 15 км

1. Артём Мальцев (Нижегородская область — Мордовия) — 33.05,4

2. Иван Якимушкин (Тюменская область) — +34,7

3. Андрей Ларьков (Татарстан) — +35,0

4. Артём Николаев (Татарстан) — +40,1

5. Денис Спицов (Тюменская область) — +46,2

6. Сергей Турышев (Ханты-Мансийский автономны округ — Югра) — +55,9

7. Александр Кулешов (Нижегородская область — Мордовия) — +58,3

8. Алексей Червоткин (Москва) — +1.00,7

9. Антон Тимашов (Татарстан) — +1.04,8

10. Илья Порошкин (Коми) — +1.08,1