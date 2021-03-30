Лыжник Александр Большунов снялся с индивидуальной гонки на чемпионате России, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, также в заезде не примет участие Илья Семиков. Отмечается, что Большунов и Александр Терентьев выступят в командном спринте, который запланирован на 31 марта.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.

Ранее сообщалось, что лыжница Татьяна Сорина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Спортсменка, представляющая Тюменскую область, прошла дистанцию 10 км за 24 минуты 13,2 секунды.

Второе место заняла Мария Истомина (+35,4) из Пермского края. Третьей стала выступающая за Москву и Санкт-Петербург Анастасия Рыгалина (+54,1).