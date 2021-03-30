Массовая драка произошла на любительском турнире по футболу в Москве

Массовая драка произошла на московском любительском турнире по футболу, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на 56-й минуте полуфинала золотого плей-офф любительской Urban League. Футболист Арби Дудаев ударил игрока команды FC World Class Александра Антонова, а затем тренера и игрока соперников Илью Мадилова. Также во время потасовки вратарь команды «На футболе» Радик Клоян напал на голкипера Дмитрия Шевченко.

В результате массовой драки Клоян был дисквалифицирован на пять матчей лиги, а Дудаев — бессрочно.

Ранее сообщалось, что после встречи 17-го тура юношеской футбольной лиги — 2 «Локомотив» — «Чертаново» между игроком «железнодорожников» Максимом Шнапцевым и футболистом «Чертаново» Никитой Салтыковым произошла потасовка, в результате которой Шнапцев получил перелом носа и сотрясение мозга.