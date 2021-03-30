Трусова считает правильным решение перейти от Тутберидзе к Плющенко

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова высказалась о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Считаю, что все в моей жизни сделала правильно. Я все равно учусь чему-то новому везде. Мне нравится разное пробовать. Считаю, что я во многом стала лучше. И в катании, и в прыжках. Надеюсь, что не только мне так кажется», — заявила фигуристка в эфире НТВ.

Трусова объявила о переходе к Плющенко в мае 2020 года. В нынешнем сезоне фигуристка взяла бронзу на чемпионате России, также выиграла два этапа Кубка страны. На этапе Гран-при в Москве она заняла четвертое место.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме россиянка заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла 12-й.

Победу в соревнованиях одиночниц одержала ученица Тутберидзе Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева.

Ранее генеральный директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что предлагал Трусовой вернуться к Тутберидзе, если она не хочет «испортить себе жизнь».