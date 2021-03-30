Вдова 22-летнего экс-игрока «Локомотива» рассказала о жизни без мужа

Анна Самохвалова, вдова 22-летнего экс-игрока московского «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, рассказала о жизни без мужа. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.

Напомним, что Самохвалов скончался в апреле 2020 года после утренней пробежки.

«Наступил мой первый день рождения после смерти Кеши... Никогда не думала, что моя жизнь может так сильно измениться. И дни уже совсем не те, что были раньше, одна лишь радость — это Тема.

С каждым днем я стараюсь быть сильнее, сильнее своих чувств и эмоций, воспоминаний того дня и боли, которая теперь навсегда со мной. Цените время, ведь оно бесценно. И помните, что в жизни нет места слову потом, жизнь — это сейчас», — написала Самохвалова.

Ранее сообщалось, что в Уфе умер 13-летний Ефим Москвин, который с январе находился в коме после падения на турнире по борьбе.