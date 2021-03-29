Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» Гарет Бэйл назвал условие, при котором он покинет соцсети, передает Sky Sports.

Напомним, экс-игрок лондонского «Арсенала» Тьерри Анри заявил о том, что закрывает все свои аккаунты. Свои действия он мотивировал тем, что социальные сети не борются с проявлениями расизма, и агрессии.

«Если бы это сделали все вместе, а не только два-три человека, то я бы присоединился. кампания с участием влиятельных людей из мира спорта и других сфер жизни могла бы помочь», — сказал Бэйл.

Напомним, валлиец выступает за «шпор» на правах аренды. Права на него принадлежат мадридскому «Реалу», за который он играет с 2013 года. В составе «королевского клуба» Бэйл четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, становился двукратным чемпионом Испании, а также брал Кубок Испании. В 2016 году он стал полуфиналистом чемпионата Европы, который проходил во Франции.

Ранее сообщалось о том, что Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» после текущего сезона.