Экс-наставник сборной России объяснил поражение молодежки в матче с Францией

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о поражении российской молодежной команды в матче группового этапа чемпионата Европы — 2021 против Франции (0:2). По его словам, французская сборная превзошла россиян во всех аспектах игры и ожидаемо одержала победу.

«После матча с Исландией (4:1) звучало много хвалебных од в отношении российской молодежки, но в этих высказываниях надо быть осторожным, ведь это не всегда правильно понимается самими молодыми футболистами, не имеющими полноценного впечатления о себе. Вчерашний матч показал, что французы имеют огромное преимущество над россиянами, у них намного больше шансов вырасти в топ-игроков, они атлетичнее, более координированы, лучше ведут единоборства, их технико-тактическая начинка на порядок выше. Например, наши игроки середины поля совсем плохо действуют в отборе мяча. Это детский футбол, особенно на фоне французов, которые были лучше готовы, диктовали условия игры и во всем превзошли россиян. При счете 2:0 они просто доигрывали матч, довели дело до логической победы», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

После двух туров группового раунда чемпионата Европы — 2021 российская молодежка занимает третье место в квартете С, уступая Дании и Франции. 31 марта подопечные Михаила Галактионова встретятся с лидерами группы.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, который также работал с национальной молодежной командой, заступился за российского защитника Павла Маслова.