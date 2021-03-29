«Тамбов» получил от РПЛ 34 миллиона рублей

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» Ольга Коновалова рассказала о финансовом состоянии команды, передает Sport24.

Напомним, «Тамбов» подал иск о банкротстве в начале февраля, сумма долгов клуба составила более 300 млн рублей. Члены РПЛ поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги.

Председатель областного спорткомитета Михаил Белоусов в письме заверил главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, что власти региона выделят 207 млн рублей на погашение долгов футбольного клуба. Это решение согласовано с губернатором области Александром Никитиным.

«Не буду говорить суммы долгов, которые мы выплатили. Некоторые сотрудники «Тамбова» уже полностью получили свои зарплаты. Девчонки-секретарши. У них было совсем все плохо. Сейчас мы им выплатили все», — сказала Коновалова.

Также она отметила, что клуб получил от РПЛ 34 миллиона рублей.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Тамбова» Дмитрий Герман и Александр Еркин, подозреваемые в ставках на матчи своей команды, дадут показания в РФС 2 апреля.