Леоненко: если у Украины была недооценка финнов, тогда надо всех в мешок и с моста

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью украинской команды в матче с Финляндией.

«Игра сборной Украины называется «Мы атаковали не спеша». А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит надо или исполнять, или ждать ошибки. Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную?», — сказал Леоненко в программе «Великий Футбол» на украинском телеканале «Футбол 1».

В первом туре Украина сыграла вничью с Францией, но развить успех не смогла, потеряв очки в игре с Финляндией. На 88-й минуте при счете 1:0 грубую ошибку в своей штрафной допустил Миколенко, после чего сфолил и заработал пенальти и красную карточку. Пукки четко реализовал пенальти и таким образом финны ушли от поражения в самом конце матча.

В третьем туре украинцы 31 марта сыграют с Казахстаном.

Ранее сообщалось, что Зинченко обратился к болельщикам сборной Украины.