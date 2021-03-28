Главным тренером «Ротора» станет Биджиев, но руководить командой будет Батуренко

Юридически должность главного тренера «Ротора» займет Хасанби Биджиев, поскольку у нового главного тренера команды Юрия Батуренко нет лицензии PRO.

«У нас в тренерский штаб вошли Хасан Биджиев, Андрей Семин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Де-юре главным тренером будет Хасанби Биджиев. У него есть лицензия PRO. Как меня приняли в команде? Нормально все. Но о тренировках я говорить не хочу, не буду раскрывать подробности», — приводит слова Батуренко «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, без лицензии PRO нельзя занимать должность главного тренера клуба РПЛ, но можно входить в тренерский штаб и руководить командой.

Юрий Батуренко более 20 лет занимается тренерской деятельностью. Долгое время работал в структуре «Локомотива» помощником Юрия Семина, где руководил тренировочным процессом с игроками высокого уровня.

Ранее сообщалось, что Батуренко будет руководить «Ротором», несмотря на отсутствие лицензии PRO.