«Нэйтан Чен — мой любимый инопланетянин». Тарасова высказалась о победе американца

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о Нэйтане Чене, который на чемпионате мира в Стокгольме в третий раз в карьере завоевал золотую медаль. Чен тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна.

«Нэйтан Чен — мой любимый инопланетянин. До него невозможно дотянуться. Надо так жить, так работать, иметь такой талант! Рафик, вся команда, поздравляю вас!» — написала Тарасова на своей странице в Instagram.

28 марта чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова, которой исполнилось 17 лет, после своего проката получила поздравления от победителя в мужском турнире американца Нейтана Чена. Во время показательных программ фигуристов, закрывающих турнир, после окончания выступления Щербаковой к ней подъехал Чен с тортом с четырьмя холодными фейерверками.

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