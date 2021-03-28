Выход Поветкина на ринг после коронавируса назвали героическим подвигом

Российский боксер, бывший чемпион WBC Asia Council Continental в первом тяжелом весе Родион Пастух высказался в поддержку Александра Поветкина, который уступил британцу Диллиану Уайту.

«Саня — наш чемпион. Я его поддерживаю при любом результате. Это бокс — как вышло, так и вышло. После боя с ним не общался, но ранее он проходил сборы и подготовку у нас в Геленджике. Говорить об этом детально не хочется. Есть результат, все все понимают. Желаю Александру как можно быстрее восстановиться и идти дальше», — сказал Пастух «Газете.Ru».

В конце 2020 года Поветкин переболел коронавирусом. Из-за этого его реванш с Уайтом был перенесен. По мнению Пастуха, тот факт, что российский боксер все-таки смог провести поединок, заслуживает признания.

«Коронавирус — это такая зараза, которая имеет непредсказуемые последствия, влияет на организм, на моральное состояние. Александр заслуживает большого уважения, ведь после того, как в недавнее время перенес эту болезнь, он подготовился и вышел на ринг. Это героический поступок», — добавил он.

Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.