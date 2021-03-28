Костя Цзю назвал причины поражения Поветкина в поединке против Уайта

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал поражение российского боксера Александра Поветкина в реванше против британца Диллиана Уайта. По его словам, команда «Русского Витязя» могла допустить ошибку при подготовке к поединку, а также отметил тот факт, что россиянин оказался не готов к сопротивлению Уайта.

«Подводя итоги боя, стоит задать целый ряд вопросов, касаемых подготовки Александра. Он ведь переболел коронавирусом, а этого нельзя исключать. Также немаловажным является факт акклиматизации, бой прошел в позднее время. Это имеет громадное значение. Поветкин должен был адаптироваться, тренироваться по тому же времени, в какое у него прошел и поединок. Я не уверен, что его команда поступила именно таким образом. Думаю, они наступили та же грабли, что и я когда-то. Я помню свой последний бой, который также прошел в позднее время. Только адаптировался, прошел акклиматизацию, чтобы жить нормальной жизнью в Англии днем, а вечером уже надо выступать. Очень похожая ситуация», — сказал Цзю «Газете.Ru».

В августе 2020 года Поветкин и Уайт провели свой первый поединок, и тогда, выстояв после нескольких нокдаунов, победу нокаутом в пятом раунде одержал россиянин. Как отметил Цзю, последние бои показали, что Поветкин находится не в лучшей форме из-за возраста, и выразил мнение, что боксеру стоит задуматься о завершении карьеры.

«Сашке все-таки уже 41 год. По отдельности эти причины не являлись бы причиной провала, а вот в совокупности — да. Все наложилось друг на друга, оставило свой след. Пожалуй, Поветкину стоит попрощаться с боксом. Последний бой — очередной показатель. Если же говорить о том, что Уайт выглядел мощнее и в первом поединке, то надо заметить, что оба меняли тренеров. Уайт это сделал перед первым боем, Александр — перед реваншем. Но опять же возраст, а также ранее перечисленные факторы дали о себе знать», — добавил Цзю.

Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.