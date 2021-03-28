Лыжник Большунов выиграл чемпионат России в скиатлоне
Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.
Спортсмен прошел дистанцию за 1 час 8 минут и 53 секунды. Вторым стал Иван Якимушкин, отставший от победителя более чем на 47 секунд. Бронзу взял Андрей Ларьков, который уступил серебряную медаль в финишном спурте. Четвертое место досталось Илье Семикову (+48.0). Пятым стал Артем Николаев (+54,1).
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.
Ранее сообщалось, что Наталья Непряева завоевала золото в финале спринта на первенстве страны по лыжным гонкам.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
Скиатлон.
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:08:53;
2. Иван Якимушкин (Тюменская область) — +47,1;
3. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) — +47,2;
4. Илья Семиков (Республика Коми) — +48,0;
5. Артем Николаев (Республика Татарстан) — +54,1.