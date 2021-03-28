Уайт в бою против Поветкина нанес в семь раз больше ударов, чем соперник

Британский боксер Диллиан Уайта нокаутировал россиянина Александра Поветкина.

Поединок, который проходил на Гибралтаре, завершился в четвертом раунде. Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

По ходу поединка российскому спортсмену удалось выбросить 72 удара, из которых дошли до цели лишь восемь. Уайт за время боя нанес 131 удар, 57 оказались точными. Об этом сообщает BoxingScene

Напомним, в августе 2020 года Поветкин одолел Уайта в пятом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Ранее бывший боксер Николай Валуев поделился эмоциями от поединка Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта.