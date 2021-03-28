Дебютант сборной России Мухин высказался о матче со Словенией

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Максим Мухин высказался в интервью пресс-службе национальной команды в YouTube о матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словении.

По его словам, волнение улетучилось буквально сразу после выхода на поле.

«Все нормально. Концовка была немного нервной: были опасные атаки на наши ворота. Хорошо, что мы забили два мяча и пропустили всего лишь один», — сказал Мухин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры команда России упрочила лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров поделился впечатлениями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между Россией и Словенией.