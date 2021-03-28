Футболист «Арсенала» Эдегор: все в Норвегии следят за АПЛ

Норвежский футболист лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал о популярности Английской премьер-лиги (АПЛ) у себя в стране, передает AS.

«Премьер-лига действительно важна для норвежских футболистов. я вырос, наблюдая за ней каждую неделю. Все в Норвегии очень следят за лигой, играть здесь — мечта», — сказал скандинав.

Напомним, права на Эдегора принадлежат мадридскому «Реалу». За «канониров» он выступает на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.



В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает девятое место, набрав 42 очка.

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