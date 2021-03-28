Шлеменко поддержал Поветкина после поражения от Уайта

Российский боец Александр Шлеменко поддержал боксера Александра Поветкина после поражения от британца Диллиана Уайта.

«Александр, держись, мы с тобой в любой ситуации. Здоровья тебе и крепости духа пережить это испытание», — написал Шлеменко в Instagram.

Поединок, который проходил на Гибралтаре, завершился в четвертом раунде. Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним, но Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, которая представляет интересы Поветкина, опроверг слова британца, посоветовав Уайту следить за собой.

Ранее Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде.