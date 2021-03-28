Уайт поделился впечатлениями от поединка против Поветкина

Британский боксер Диллиан Уайт поделился впечатлениями от поединка против россиянина Александра Поветкина, передает Boxing Scene.

«В первом раунде у меня было искушение вылезти из кожи вон. Но потом я подумал, что это было бы неразумно. Он все еще очень силен. Я верю, что могу стать чемпионом мира», — сказал Уайт.

Также Уайт сказал, что ему грустно из-за того, что он не смог завершить поединок в первом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним, но Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, которая представляет интересы Поветкина, опроверг слова британца, посоветовав Уайту следить за собой.

Ранее Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде.