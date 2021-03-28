Промоутер Поветкина: буду уговаривать Александра завершить карьеру

Глава промоутерской компании «Мир бокса», которая представляет интересы Александра Поветкина, прокомментировал поражение россиянина в поединке против британца Диллиана Уайта.

Напомним, Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде.

«Я думаю, это последний бой», — написал Рябинский в Twitter.

Также он отметил, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру.

Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним. Андрей Рябинский опроверг слова британца, посоветовав Уайту следить за собой.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Ранее Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде.