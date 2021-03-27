Сборная России выиграла три золотых медали на ЧМ по фигурному катанию

Сборная России выиграла три золотых медали из четырех возможных на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Победу в соревнованиях женщин-одиночниц одержала Анна Щербакова, у танцевальных пар лучшими стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов, среди спортивных пар сильнейшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Всего сборная России завоевала шесть медалей: три золотых, одну серебряную и две бронзовые.

Единственную серебряную награду выиграла Елизавета Туктамышева, поднявшаяся на пьедестал почета мирового первенства спустя шесть после победы в Шанхае.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала победу Анны Щербаковой на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме в соревнованиях женщин-одиночниц.