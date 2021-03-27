«Локомотив» обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф Кубка Гагарина

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции ярославский «Локомотив» обыграл московский ЦСКА.

Встреча прошла в Ярославле на «Арене-2000» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Баранцев и Владимир Ткачев.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Константин Окулов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Победитель серии определится в седьмой встрече, которая пройдет 29 марта в российской столице. Стартовое вбрасывание на «ЦСКА Арене» состоится в 19.30 по московскому времени.

Напомним, что первым финалистом Запада стал петербургский СКА, обыгравший в пятиматчевой серии московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).