Стала известна дата возвращения Кокорина в расположение «Фиорентины»

Стало известно, когда нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернется в расположение команды, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, футболист вернется в клуб 29 марта.

В феврале россиянин получил мышечную травму. Из-за повреждения он пропустил три матча чемпионата Италии. В ближайшее время он прибудет во Флоренцию из Рима, где проходил лечение. Ожидалось, что игрок вернется 26 марта, однако его отъезд из столицы был отложен из-за состояния здоровья.

Кокорин перебрался в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. За новый клуб 29-летний россиянин провел три неполных матча, в которых не отметился результативными действиями.

После 28 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе команды 29 очков.

Ранее новый главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини поделился ожиданиями от работы с Кокориным. Специалист сменил Чезаре Пранделли, который 23 марта подал в отставку с поста наставника «фиалок».