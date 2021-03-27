Плющенко поддержал Трусову после выступления на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

По итогам двух программ Трусова заняла третье место, хотя после короткого выступления она шла 12-й. Победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева.

«Саша — ты боец! Единственная девочка, кто прыгнул четверные на этом чемпионате мира! Первая по произвольной программе после волнительной ошибки в короткой программе и 12-го места!» — написал Плющенко в Instagram.

Бывший спортсмен отметил, что за четверными прыжками — будущее фигурного катания.

«Уверен, что твоя мечта сделать пять четверных в произвольной программе обязательно исполнится, начало положено! Сильная, смелая, уникальная, горжусь тобой», — добавил олимпийский чемпион.

Плющенко также поздравил с медалями Щербакову и Туктамышеву.

«Россия на сегодняшний день — самая сильная страна в женском одиночном катании в мире», — заключил экс-фигурист.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 27 марта свои произвольные программы представят одиночники. Лидирует японец Юдзуру Ханю (106,98). Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Третьим идет американец Нэйтан Чен (98,85). Россиянин Михаил Коляда располагается на четвертой строчке (93,52). Еще один представитель России Евгений Семененко идет десятым (86,86).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 13.00 мск.

Также 27 марта танцоры выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина / Никита Кацалапов (88,15). Александра Степанова / Иван Букин занимают пятое место (83,02). Пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро располагается на десятой строчке (75,58). Начало — в 19.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее были объявлены гонорары российских фигуристок за медали чемпионата мира.