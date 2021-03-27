Туктамышева обратилась к фанатам после чемпионата мира

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева высказалась о своем выступлении на первенстве в Стокгольме.

По сумме двух программ россиянка набрала 220,46 балла. После объявления оценок за произвольное выступление спортсменка не сдержала слез.

«Я до сих пор не могу в это поверить. Мечты сбываются! Спасибо всем за то, что поверили в меня», — написала Туктамышева в Twitter.

Чемпионкой мира стала россиянка Анна Щербакова, набравшая по сумме двух программ 233,17 балла. Третьей стала еще одна представительница России Александра Трусова (217,20).

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 27 марта свои произвольные программы представят одиночники. Лидирует японец Юдзуру Ханю (106,98). Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Третьим идет американец Нэйтан Чен (98,85). Россиянин Михаил Коляда располагается на четвертой строчке (93,52). Еще один представитель России Евгений Семененко идет десятым (86,86).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 13.00 мск.

Также 27 марта танцоры выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина / Никита Кацалапов (88,15). Александра Степанова / Иван Букин занимают пятое место (83,02). Пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро располагается на десятой строчке (75,58). Начало — в 19.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее были объявлены гонорары российских фигуристок за медали чемпионата мира.