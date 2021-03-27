Щербакову представили спортсменкой из России вместо аббревиатуры FSR

Организаторы чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме оговорились во время представления Анны Щербаковой перед официальным интервью после победы в соревнованиях одиночниц. Видео опубликовано на странице Eurosport в Twitter.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Анна Щербакова из России... Из FSR!» — оговорилась представительница организаторов турнира.

Щербакова стала чемпионкой мира, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла ее соотечественнице Елизавете Туктамышевой (220.46). Третьей стала еще одна представительница России Александра Трусова (217,20).

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 27 марта свои произвольные программы представят одиночники. Лидирует японец Юдзуру Ханю (106,98). Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Третьим идет американец Нэйтан Чен (98,85). Россиянин Михаил Коляда располагается на четвертой строчке (93,52). Еще один представитель России Евгений Семененко идет десятым (86,86).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 13.00 мск.

Также 27 марта танцоры выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина / Никита Кацалапов (88,15). Александра Степанова / Иван Букин занимают пятое место (83,02). Пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро располагается на десятой строчке (75,58). Начало — в 19.00 мск.

Ранее Щербакова рассказала о планах на заключительный день чемпионата мира.