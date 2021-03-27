Форвардом «Арсенала» Ляказеттом интересуются три клуба
Харитон Сергеев
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Форвардом лондонского «Арсенала» Александром Ляказеттом интересуются три клуба, передает ESPN.
Отмечается, что за нападающим следят итальянская «Рома», мадридский «Атлетико» и испанская «Севилья».
Контракт француза с «канонирами» рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне Ляказетт провел 34 матча, забив 13 мячей.
Ранее сообщалось о том, что Луис Суарес может вернуться в «Ливерпуль».