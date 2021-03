Овечкин вышел на третье место в НХЛ по числу эквалайзеров

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин вышел на третье место в лиге по числу голов, при помощи которых команда смогла сравнять счет. Об этом сообщает NHL Public Relations.

Шайба, заброшенная в ворота «Нью-Джерси Дэвилз», стала для 35-летнего россиянина 132-й, позволившей «Кэпс» выравнять положение по ходу игры.

По данному показателю многолетний капитан «столичных» уступает лишь Дэйву Андрейчуку и Уэйну Гретцки.

Напомним, Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году игрок стал обладателем Кубка Стэнли и приза «Конн Смайт Трофи».

В турнирной таблице своего дивизиона «Кэпиталз» занимает второе место, набрав 46 очков.



Ранее сообщалось, что вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прервал серию из 12 побед подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Alex Ovechkin scored his 132nd game-tying goal and matched Joe Sakic for third most in NHL history. The only two players with more: Wayne Gretzky (139) and Dave Andreychuk (137).



