СКА вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА уверенно разобрался с московским «Динамо».

Встреча прошла в ледовом дворце города Санкт-Петербург в присутствии 9 224 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Владислав Цицюра.

После этого успеха счет в серии стал 4-1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

За выход в финал Кубка Гагарина красно-синие поборются с победителем пары ЦСКА — «Локомотив». После пяти встреч со счетом 3:2 в серии ведут действующие чемпионы России.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин вышел на третье место в лиге по числу голов, при помощи которых команда смогла сравнять счет.