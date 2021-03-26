Ионов может пропустить матч сборной России против команды Словении
Полузащитник сборной России Алексей Ионов может пропустить матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словении.
Футболист получил повреждение перед прибытием в расположение национальной команды.
«Ионов проходит физиотерапевтические процедуры в отеле, по итогам обследования будет принято решение о его дальнейшем участии в матчах», — заявил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров журналистам.
Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев вернулся в общую группу национальной команды. Он пропустил первую встречу турнира против сборной Мальты, которая прошла 24 марта и завершилась победой россиян со счетом 3:1.
Встреча между сборными России и Словении пройдет 27 марта в Сочи. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск.
После первого тура команда России лидирует в группе H, набрав три очка. Сборная опережает Словению по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что национальная сборная России по футболу прилетела в Сочи, где начнет подготовку к матчу против Словении.