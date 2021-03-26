Российский велогонщик дисквалифицирован за допинг

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило велогонщика Виктора Манакова на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте организации.

Дисциплинарный антидопинговый комитет (РУСАДА) признал спортсмена виновным в нарушении п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена). С учетом периода отбытого временного отстранения срок дисквалификации истекает 4 апреля 2021 года.

Юрист Анна Анцелиович заявила, что причиной дисквалификации стала загрязненная пищевая добавка, в описании которой не было упоминания субстанции, обнаруженной в пробе Манакова.

Это классический пример загрязнения на производстве биологически активной добавки. Был проведен анализ в лаборатории, аккредитованной WADA (Всемирным антидопинговым агентством), который подтвердил факт загрязнения», — цитирует Анцелиович РИА «Новости».

Манаков является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в Кали.

Ранее сообщалось, что двукратный призер чемпионата России по плаванию дисквалифицирован за допинг.