37 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Далласом»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась с счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Миро Хейсканен, Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. У гостей отличились Янни Гурд, Алекс Киллорн и Ондржей Палат.
Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 41. Его одноклубник Михаил Сергачев провел на льду 26 минут 12 секунд и отметился результативной передачей.
«Тампа» прервала пятиматчевую серию побед в регулярном чемпионате.
В следующем матче «Даллас» примет «Флориду Пантерз», а «Тампа» на выезде сыграет с »Каролиной Харрикейнз».
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес разгромное поражение «Филадельфии Флайерз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» (Даллас, США) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
0:1 — Гурд (Палат, Фут) — 22:46
0:2 — Киллорн (Сергачев, Чирелли) — 25:58
1:2 — Хейсканен (Комо) — 30:54
2:2 — Павелски (Хинц, Клингберг) — 38:40 (5x4)
3:2 — Робертсон (Павелски, Хинц) — 39:44
3:3 — Палат (Гурд, Рутта) — 55:10
4:3 — Хинц (Робертсон, Павелски) — 58:40