37 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Далласом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась с счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Миро Хейсканен, Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. У гостей отличились Янни Гурд, Алекс Киллорн и Ондржей Палат.

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 41. Его одноклубник Михаил Сергачев провел на льду 26 минут 12 секунд и отметился результативной передачей.

«Тампа» прервала пятиматчевую серию побед в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Даллас» примет «Флориду Пантерз», а «Тампа» на выезде сыграет с »Каролиной Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес разгромное поражение «Филадельфии Флайерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» (Даллас, США) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

0:1 — Гурд (Палат, Фут) — 22:46

0:2 — Киллорн (Сергачев, Чирелли) — 25:58

1:2 — Хейсканен (Комо) — 30:54

2:2 — Павелски (Хинц, Клингберг) — 38:40 (5x4)

3:2 — Робертсон (Павелски, Хинц) — 39:44

3:3 — Палат (Гурд, Рутта) — 55:10

4:3 — Хинц (Робертсон, Павелски) — 58:40