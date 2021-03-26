Траньков назвал главную ошибку Тарасовой на ЧМ

Тренер по фигурному катанию Максим Траньков, который является наставников пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, высказался о выступлении своих подопечных на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме, передает ТАСС

«Женя прыгает тулуп так, что можно четверной учить. Что происходит, когда люди выступают, я пока не знаю. Человеку нужно разобраться в себе самому, но и специалисты должны помочь», — сказал Траньков.

Также специалист отметил, что проблемы Тарасовой, вероятно, в психологии.

Напомним, пара заняла четвертое место в соревновании спортивных пар, набрав 212.76 балла.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Второе место заняли представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (225.71). Тройку лидеров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217.63).

Ранее Мишина и Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на ЧМ.