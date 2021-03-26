Журналист Журанков назвал шоком победу Мишиной и Галлямова на ЧМ по фигурному катанию

Журналист Андрей Журанков поделился эмоциями от победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме, передает Sport24.

«Победа Мишиной и Галлямова — это просто шок. Они победили, потому что они были дебютантами. Они не думали, о том, что они обязательно должны стать первыми. Приехали третьими и думали о правильных вещах», — сказал Журнаков.

По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Второе место заняли представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (225.71) Тройку лидеров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217.63).

26 марта за победу сразятся женщины. По итогам короткой программы Анна Щербакова занимает первое место (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86).

Ранее Мишина и Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на ЧМ.