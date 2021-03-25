Василий Уткин объяснил, почему на разминке молодежной сборной играл «Ленинград»

Блогер и ведущий Василий Уткин рассказал о том, почему на предматчевой разминке молодежной сборной России перед матчем с Исландией в первом туре группового раунда чемпионата Европы-2021 играли песни группы «Лениннград». В частности, организаторы включили песню «Дорожная». Композиция прозвучала полностью, без купюр и запикивания нецензурных слов, которых в оригинальном тексте песни очень много.

«Это просто объясняется. «Ленинград» очень популярен в Венгрии, больше любого, думаю, российского исполнителя. Они имели огромный успех на Sziget (крупнейший музыкальный фестиваль, ежегодно происходит в Будапеште на Обуде). Их там знают. А в слова не вникают. Как и мы смотрим на венгерский язык в лучшем случае глазами, а слушаем ушами бравого солдата Швейка. Вышло задорно с «Ленинградом», считаю», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Матч завершился победой сборной России со счетом 4:1. В составе россиян отличились Федор Чалов, Наиль Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров.

28 марта россияне сыграют с французами, а 31 марта — с датчанами. В 1/4 финала выйдут две лучшие сборные из квартета. Плей-офф турнира пройдет с 31 мая по 6 июня.

Начали Евро с победы: как российская молодежка вынесла Исландию.