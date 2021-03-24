Рудковской обидно за Трусову после ошибок в короткой программе

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о выступлении Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

По словам жены экс-фигуриста, спортсменка была готова к старту турнира.

«То, как она была готова, Саша показала на всех тренировках. Это была суперподготовленность. Думаю, что сказалось волнение. Саша лутц и каскад прыгает просто с закрытыми глазами. Евгений и команда тренеров подвели ее в суперформе», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Продюсер заявила, что Трусова еще постарается показать свой максимум в произвольной программе. При этом Рудковская отметила, что ей было удивительно видеть ошибку спортсменки.

«Мне обидно за нее. Я всегда говорю, что не надо отчаиваться. Сейчас такой момент, когда все или ничего. Я не знаю, какой контент будет. У меня была полная уверенность, что получится и три с половиной. Сами видите, что сегодня что-то пошло не так», — добавила Рудковская.

По итогам выступления Трусова получила 64,82 балла. Она исполнила двойной аксель вместо заявленного тройного, тройной флип, однако фигуристка коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин удивился ошибкам Трусовой в короткой программе.