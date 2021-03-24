Роднина оценила выступление российских фигуристок в короткой программе

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Лидирует россиянка Анна Щербакова (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86). Еще одна представительница России Александра Трусова показала 12-й результат (64,82).

«Туктамышева — молодец! Честь ей и хвала. Но все наши надежды на Щербакову. Хочется пожелать Трусовой, чтобы она умела держать себя в руках», — цитирует Роднину «Чемпионат.com».

Бывшая спортсменка отметила, что цена ошибки в короткой программе очень велика.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову расстроило выступление Трусовой.