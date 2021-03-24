Появилось видео смертельной для бойца ММА драки в Северной Осетии

Появилось видео драки, в которой был убит российский боец смешанного стиля (MMA) Алан Хадзиев. Его опубликовал Telegram-канал Mash.

Вместе с двукратным чемпионом по версии FCF-MMA погиб еще один мужчина, местный предприниматель. Третий пострадавший получил серьезные травмы и в настоящее время находится в реанимации.

По информации источника, нападавший нанес смертельное ранение спортсмену, после чего тот скончался в реанимационном отделении местной больницы. Родной брат Алана, являющийся военным, вступился за него и набросился на убийцу с ножом. Напавший на бойца гражданин умер в больнице.

Отметим, что уголовное дело рассматривает военно-следственный отдел по Владикавказскому гарнизону.

В смешанных единоборствах (MMA) Хадзиев выступал с 25 лет. Он впервые выступил на турнире Международной федерации полноконтактного рукопашного боя (IF FCF) на Международном Кубке Содружества в Кисловодске в октябре 2015 года.

Ранее британский боксер Диллиан Уайт поразмышлял на тему шансов российского боксера Александра Поветкина в поединке против бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну.