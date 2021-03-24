Стало известно имя нового главного тренера «Фиорентины» Кокорина
Стало известно имя нового главного тренера «Фиорентины».
Согласно официальной информации, наставником флорентийского клуба станет Джузеппе Якини. 24 марта специалист проведет первое тренировочное занятие с игроками.
Напомним, что Якини тренировал «фиалок» с 2019 по ноябрь 2020 года. Прошлый главный тренер Чезаре Пранделли 23 марта подал заявление об отставке.
После 28 туров в Серии А «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице. В ее активе 29 очков.
В настоящее время цвета клуба защищает российский нападающий Александр Кокорин. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 30-летний форвард провел три матча и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что итальянский «Беневенто» планирует выкупить у московского ЦСКА нападающего Адольфо Гайча.