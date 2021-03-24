Василевский установил рекорд «Тампы»

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд команды по числу побед подряд среди вратарей в истории.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» одержала волевую победу над «Даллас Старз» со счетом 2:1. При этом «молнии» пропустили первыми, однако затем смогли отыграться. Василевский в этом поединке отразил 16 бросков по своим воротам из 17.

Эта победа стала для российского голкипера 12-й подряд. Василевский обновил персональный рекорд в НХЛ, а также установил новое достижение в истории «Лайтнинг». До этого достижение по количеству побед среди вратарей «Тампы» принадлежало Луи Домингу, который в сезоне-2018/19 вместе с «Лайтнинг» выиграл 11 матчей подряд.

Всего Василевский в нынешнем сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате, 21 игра закончилась победой.

Стоит отметить, что «Тампа» — действующий обладатель Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.