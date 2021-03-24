Наставник сборной Украины поделился мыслями о предстоящей игре с Францией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о предстоящем поединке с национальной командой Фрнации, который состоится в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2022, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Шевченко отметил, что перед стартом квалификации в составе сборной достаточно много травмированных игроков. К примеру, помочь украинской команде не смогут Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Артем Беседин. Под вопросом остается также участие Андрея Ярмоленко.

«Несмотря на это, команда готовится. У нас есть определенные задумки на игру. К сожалению, очень мало времени. Мы иходим из ситуации, что впервые проведем три официальных матча подряд. В этом тоже есть своя сложность», — заявил специалист.

Матч между сборными Украины и Франции состоится 24 марта на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал фаворита группы квалификации на чемпионат мира — 2022.