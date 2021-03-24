Пас Задорова помог «Чикаго» одолеть «Флориду»

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Блэкхоукс».

Российский защитник «Чикаго» Никита Хадоров смог отличиться в этом поединке. Россиянин набрал одно очко, записав на свой счет голевую передачу во второй заброшенной шайбе команды. Он выступил ассистентом вместе с Патриком Кейном, а гол оформил Пиус Зутер.

Ранее сообщалось, что несколько матчей клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» отменены из-за коронавирусной инфекции. Команда перенесла матчи как минимум до 28 марта из-за того, что два хоккеиста были включены в COVID-список.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхоукс» — «Флорида Пантерз» — 3:2

1:0 — Кубалик (Хагель, Мёрфи), 06:24;

2:0 — Зутер (Задоров, Кейн), 18:30;

3:0 — Сёдерберг (Кейн, Дебринкэт), 24:22;

3:1 — Строльман (Аччари, Типпетт), 28:53;

3:2 — Веннберг (Аччари, Юбердо), 45:22.