Селюк критично высказался о бывшей жене Аршавина после скандальной передачи

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк критично высказался о бывшей супруге экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина Алисе Казьминой, передает Sport24.

На телеэкраны вышел эфир шоу «Привет, Андрей!» с ведущим Андреем Малаховым, где Казьмина, которая сейчас страдает от серьезного заболевания, рассказала о подробностях жизни и развода с бывшим игроком. В частности Казьмина назвала бывшего мужа «психопатом». Позже сам телеведущий назвал Аршавина «ублюдком».

»Алиса Аршавина действительно в ужасном состоянии. Но не будем забывать, что она увела Андрея от троих детей. Тоже согрешила. В этой группе лиц, включая Малахова, грязи больше, чем чистоты. Но, как бы то ни было, хотелось бы, чтобы Алиса поправилась, чтобы с ее здоровьем все было хорошо», — заявил Селюк.

Ранее сообщалось, что супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала скандал вокруг бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина.