«Локомотив» обыграл ЦСКА 3:0 и сравнял счет в серии

В четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 3:0. Во втором матче серии «армейцы» разгромили ярославцев со счетом 4:1. В полуфинальной серии зоны «Запад» теперь ничья — 2-2.

Голы у «Локомотива» на счету Артема Ильенко, Теэму Пулккинена и Егора Коршкова, который забросил шайбу уже в пустые ворота.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. Четвертый матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: 1:0 - Ильенко (Баранцев, Беляев) – 35:29 (5x5)

2:0 - Пулккинен (Баранцев, Петерссон) – 36:38 (5x4)

3:0 - Коршков (Охтамаа) – 59:24' (en).

«Локомотив» заслужил победу, готовимся дальше. Мы проиграли нейтральные шайбы, всю борьбу проиграли», — сказал после матча наставник ЦСКА Игорь Никитин.

Пятая встреча пройдет в Москве 25 марта.

В другой полуфинальной серии зоны «Запад» питерский СКА ведет у московского «Динамо» 2:1. 24 марта состоится четвертый матч в серии.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» - ЦСКА.