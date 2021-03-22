Мама экс-жены футболиста Аршавина рассказала о болезни дочери

Наталия Сарычева, мама экс-жены бывшего футболиста сборной России Андрея Аршана Алисы, рассказала о болезни дочери.

В эфире Первого канала Наталия заявила, что в конце апреля 2020 года у Алисы произошел некроз носа, но они занимались самолечением.

«Я сама доктор, но никогда в жизни некроза носа не видела. И вообще не видела, чтобы так быстро развивалось заболевание. Даже лор-врач, который смотрел, сказал, что видит это впервые», — сказала она.

Также Наталия отметила, что Аршавин никак не помогает Алисе, а поддерживает девушку ее первый муж.

«Мне кажется, если я даже позвоню Андрею и скажу, что Алисы больше нет, то он никак не отреагирует», — добавила Наталия.

Аршавин женился на Алисе в сентябре 2016 года. Они развелись в 2017 году. У пары есть дочь Есения 2017 года рождения.

Ранее сообщалось о том, что бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина провела четыре дня в коме