На чемпионате мира по фигурному катанию зафиксирован первый случай заражения COVID-19, сообщает сайт Международного союз конькобежцев (ISU).

ISU не называет имя спортсмена, но отмечается, что он не будет выступать. Атлет помещен на карантин. Также изолированы лица, которые с ним тесно контактировали.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. На соревнованиях выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а также танцевальные пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила тройной аксель во время прогона короткой программы перед чемпионатом мира.