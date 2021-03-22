Футболист московского «Спартака» Александр Соболев занял третье место среди бомбардиров топ-10 лиг в марте.

Россиянин стал автором пяти мячей.

Стоит отметить, что на первой строчке расположился игрок мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Он также забил пять мячей, но ему потребовалось 48 минут на одно взятие ворот, а Соболеву — 50. Второе место занял Келечи Ихеаначо из английского «Лестера» (5 мячей при 49 минутах на гол).

Седьмая строчка досталась шведскому игроку красно-белых Джордан Ларссон (4 мяча при 66 минутах на гол).

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 44 очка. Свой следующий матч в чемпионате России красно-белые проведут 4 апреля на выезде против «Ростова». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 48 баллов.

Ранее бывший наставник красно-белых Валерий Карпин ответил на вопрос о своем возможном возвращении в «Спартак».